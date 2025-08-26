Меню
Тетушка Глэдис кого-то напоминает: в новом хорроре «Орудия» чествуют не только Кинга — эту отсылку к «Друзьям» поймут лишь фанаты

26 августа 2025 11:21

26 августа 2025 11:21
Тетушка Глэдис кого-то напоминает: в новом хорроре «Орудия» чествуют не только Кинга — эту отсылку к «Друзьям» поймут лишь фанаты

Самая неочевидная пасхалка в фильме.

Новый хоррор «Орудия» еще до премьеры успел прослыть главным «кинговским» фильмом года, хотя писатель не имеет к нему никакого отношения. Дело не только в атмосфере.

Режиссер Зак Креггер нашпиговал картину отсылками к Стивену Кингу так щедро, что заметить их сможет даже зритель, никогда не державший в руках его книги.

Все дороги ведут к Кингу (почти)

Тетушка Глэдис в жуткой сцене в лесу явно напоминает Пеннивайза: ее манера махать рукой сбежавшему от полиции наркоману Джеймсу — чистый привет из «Оно».

Время 2:17, когда пропали все дети — это отсылка к «Сиянию». В книге именно в комнате 217 отеля «Оверлук» разворачиваются самые жуткие события.

Тетушка Глэдис кого-то напоминает: в новом хорроре «Орудия» чествуют не только Кинга — эту отсылку к «Друзьям» поймут лишь фанаты

Атмосфера фильма и первый трейлер — почти калька с «Нужных вещей» (1993), экранизации произведения Кинга. Там загадочный магазин исполнял потаенные желания жителей маленького городка, но за все приходилось платить не деньгами, а странными заданиями.

Итог — агрессия, хаос и полный распад общества. Именно этот образ — как целый город рушится из-за одной темной тайны — засел в памяти юного Креггера и вдохновил его на «Орудия».

Сам Кинг уже оценил фильм.

«Да, этот фильм меня поразил. Он был сумасшедшим. Сумасшедше хорошим», — написал он в соцсетях.

Неочевидная пасхалка

Сюрприз ждал и тех, кто больше фанат формата «Друзей», чем хорроров. Помните ту самую серию, где Фиби подарила Монике жуткую картину с дамой, буквально вылезающей из рамки?

Та самая страшненькая дама — Глэдис. Картина пугала друзей, Рейчел подшучивала над Джоуи, а Моника мечтала избавиться от нее.

Тетушка Глэдис кого-то напоминает: в новом хорроре «Орудия» чествуют не только Кинга — эту отсылку к «Друзьям» поймут лишь фанаты

И вот теперь в «Орудиях» мы встречаем тетушку Глэдис. Малозаметная, но очень приятная пасхалка для тех, кто помнит культовый ситком наизусть.

Ранее мы писали: «Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

Фото: Кадры из фильмов «Сияние» (1980 г.), «Орудия» (2025 г.), из сериала «Друзья»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
