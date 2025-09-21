Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix

Советское кино мы с детства впитываем вместе с запахом мандаринов и хрустом новогоднего «Оливье». Цитаты из «Бриллиантовой руки» или «Иронии судьбы» школьники повторяют с такой же легкостью, как таблицу умножения, а узнавать в лицо героев Гайдая или Рязанова — проще простого. Их десятки раз видели все.

Тесты на эту тему у многих идут «на автомате»: даже самый младший школьник даст фору взрослым. Но стоит перенестись в современный стриминговый мир — и тут уже не всё так просто.

Netflix выпускает сотни сериалов, но лишь некоторые становятся культурным феноменом.

Французский «Люпен» ворвался в мировые топы, превратив героя книжной классики в авантюриста XXI века. «Джинни и Джорджия» притворяется подростковой драмой, но показывает куда более взрослые проблемы. «Игра в кальмара» и вовсе стала мировым хитом, заставив людей по всему миру следить за детскими забавами с пугающими ставками.

Узнавать эти названия легко, но сможете ли вы вспомнить детали, которые отличают случайного зрителя от настоящего фаната?

Пять каверзных вопросов проверят, насколько внимательно вы смотрели культовые шоу Netflix и сумеете ли вы собрать свой идеальный результат там, где привычные знания про советское кино уже не помогут.

