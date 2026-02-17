Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте

Про фильм «Москва слезам не верит» наслышаны даже те, кто родился после распада СССР. Но одно дело помнить сюжет про трёх подруг и их любовные перипетии. И совсем другое – ориентироваться в деталях советского быта, которыми фильм буквально пропитан.

Бытовая техника, походы в продуктовые с их очередями и многое другое для современных зрителей уже просто фон. А для тех, кто жил в те годы, – родная реальность, где каждая мелочь была понятна без объяснений.

Мы собрали пять вопросов именно о таких деталях. Если вы застали СССР или внимательно вглядывались в экран, ответите без проблем. Если нет – будет повод узнать, как оно всё было на самом деле.