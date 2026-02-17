Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте

Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте

17 февраля 2026 14:15
Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте

Зумеры могут даже не пытаться.

Про фильм «Москва слезам не верит» наслышаны даже те, кто родился после распада СССР. Но одно дело помнить сюжет про трёх подруг и их любовные перипетии. И совсем другое – ориентироваться в деталях советского быта, которыми фильм буквально пропитан.

Бытовая техника, походы в продуктовые с их очередями и многое другое для современных зрителей уже просто фон. А для тех, кто жил в те годы, – родная реальность, где каждая мелочь была понятна без объяснений.

Мы собрали пять вопросов именно о таких деталях. Если вы застали СССР или внимательно вглядывались в экран, ответите без проблем. Если нет – будет повод узнать, как оно всё было на самом деле.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест) Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест) Читать дальше 17 февраля 2026
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями Читать дальше 17 февраля 2026
«А что это вы на меня так смотрите?»: давайте лучше тест пройдем – какие из 6 фраз говорил Милославский в фильме «Иван Васильевич» «А что это вы на меня так смотрите?»: давайте лучше тест пройдем – какие из 6 фраз говорил Милославский в фильме «Иван Васильевич» Читать дальше 15 февраля 2026
Самый романтичный тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с поцелуями Самый романтичный тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с поцелуями Читать дальше 14 февраля 2026
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше