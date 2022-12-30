Тест: знакомы ли вы с новогодними традициями разных стран?

В каждой стране свои уникальные традиции, которые касаются не только повседневной жизни, но и проведения праздников. Говорить о том, как отмечают Новый год в разных уголках земного шара, можно бесконечно - у всех народов есть свои собственные способы привлечь удачу и просто весело провести время. В Бразилии, например, в это время года снега не бывает, поэтому жители страны чаще всего встречают наступающий год на пляже. В праздничные дни население Бразилии украшает свои дома гирляндами, свечами, лампочками, которые создают атмосферу предвкушения чуда. Праздничный стол у бразильцев очень разнообразный, на нем можно увидеть блюда из индейки, свинины, рыбы. А вот традиционного для многих народов шампанского в Бразилии на стол не ставят - здесь отдают предпочтение сладкой водке с лаймом и льдом. Кроме того, большое внимание бразильцы уделяют наряду для празднования. В новогоднюю полночь все от мала до велика наряжаются в белое - считается, что этот цвет символизирует собой начало чего-то нового.

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