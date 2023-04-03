Тест: знакомы ли вам правила этикета?

Слово “этикет” слышали все от мала до велика, но в современном мире его можно назвать едва ли не устаревшим. Редко кто целенаправленно учит своего ребенка правилам поведения за столом, искусству светской беседы и другим тонкостям. В привычном нам значении слово “этикет” появилось сравнительно недавно, в шестнадцатом веке, в Испании. Первоначально оно означало свод правил поведения при дворе, в этом же значении слово стали использовать французы. Несмотря на то, что определенные нормы поведения в обществе существовали и до этого, их не кодифицировали, то есть они не были прописаны где-либо в виде целого кодекса. Примерно в тринадцатом веке начали появляться стихи-памятки, посвященные хорошим манерам. В то время большинство людей не было обучено грамоте, такой привилегией обладали только богачи и духовенство, а простой народ лучше запоминал информацию в виде рифмованных текстов или песенок. Кстати, средневековые первые трактаты о правилах хорошего тона не только перечисляли представления о правилах приличия, но и пытались дать ответ на вопрос, почему следует вести себя так, а не иначе.

Можете ли вы похвастаться знанием правил этикета? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.