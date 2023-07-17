Тест: знакомо ли вам чувство настоящей любви?

Что такое настоящая любовь и что вообще входит в это понятие? Многие люди, встретив свою вторую половинку, не особо размышляют над тем, что именно они испытывают, не анализируют свои чувства. По словам ученых, в самом начале отношений говорить о настоящей любви невозможно - скорее, это “гормональные фейерверки”, которые становятся причиной чувства эйфории. Если после завершения конфетно-букетного периода партнеры посмотрели друг на друга без розовых очков и остались вполне довольны, а не сбежали в ужасе, то наступает время для сближения, взаимного доверия и уважения. Помимо этого, компонентами любви являются также физическое влечение между партнерами, поддержка и забота друг о друге и т.д. Некоторые, испытав прилив чувств в начале отношений, считают, что обрели любовь с первого взгляда и торопятся связать себя с партнером прочными узами. Но ученые относятся к такому понятию, как “любовь с первого взгляда” довольно скептически и советуют не торопиться. В конце концов, для начала необходимо узнать человека лучше, а потом уже объявлять его своей великой любовью.

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