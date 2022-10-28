Тест: знак Зодиака точно расскажет о вашей тайной зависимости

Зависимости бывают разные. Некоторые из них - например, наркотическая, алкогольная, или пристрастие к азартным играм - может нанести огромный вред ментальному и физическому здоровью человека. Однако существуют и другие виды зависимостей, которые мы привыкли называть вредными привычками - например, обязательный просмотр ленты соцсетей перед сном. По словам специалистов, в наши дни можно вылечить любую зависимость, однако это не означает, что человек после пройденного лечения когда-нибудь снова не ударится во все тяжкие. Дело в том, что во время совершения определенных действий у человека в мозге формируются устойчивые нейронные связи. Наш мозг пластичен - благодаря этому свойству мы может научиться сотне самых разных вещей, от степа до иностранных языков, однако в случае с вредными привычками оно играет с нами злую шутку. “Отрицательное обучение” - так можно назвать процессы, которые происходят в мозге во время повторения того или иного пагубного действия. И, по словам ученых, избавиться от него так просто не получится.

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