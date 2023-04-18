Тест: знаете ли вы верное написание этих сложных слов?

Еще совсем недавно грамотность была привилегией представителей интеллигенции, сегодня же доступ к образованию есть абсолютно у каждого человека. Но при этом похвастаться знанием русского языка, да и других дисциплин тоже, может далеко не каждый человек. Причины у всех разные - кто-то страдает от дислексии - расстройства навыков чтения, а в некоторых случаях и письма, кто-то просто ленится учить правила и больше читать для повышения грамотности. Однако люди, которые по собственной воле запускают свои знания, редко осознают последствия. Во-первых, грамотный человек в большинстве случаев получит работу быстрее, чем невежда, который допускает в каждом слове по ошибке, а то и по нескольку. Во-вторых, хорошее владение языком и стилями речи значительно упрощает коммуникацию - общение с окружающими будет куда более эффективным. Речь идет не только о письменной коммуникации, но и об устной - безграмотные люди не умеют связно говорить, выражать свои мысли, с ними очень трудно поддерживать диалог, а слушать их монологи - настоящее мучение. Можете ли вы назвать себя грамотным человеком? Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы владеете русским языком.

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