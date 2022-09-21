Тест: знаете ли вы, как спастись от стихийного бедствия?

Как бы мы ни любили смотреть фильмы про апокалипсис и всевозможные катастрофы, столкнуться с ними в реальности не хотелось бы никому. Однако стихийные бедствия наступают вопреки воле и желанию человека, порой кардинально меняя ход истории. Достаточно вспомнить о засухе в пустыне Гоби, случившейся примерно в 1320 году. Представителям местной фауны стало нечем питаться, поэтому сурки и пищухи в поисках продовольствия потянулись к человеческому жилью. К несчастью, животные болели чумой и были ее переносчиками, но местные жители об этом не знали - они охотились на грызунов и употребляли их в пищу. А когда спохватились, стало слишком поздно: эпидемия чумы распространилась сначала в Центральной Азии, оттуда проникла в Золотую Орду. Вместе с купеческими караванами страшная болезнь “переправилась” на Средний Восток и Крымский полуостров, откуда, в свою очередь, попала в Европу. Жертвами чумы стали более 60 миллионов человек. А начиналось все с обыкновенной, казалось бы, засухи…

В школе и вузах существует дисциплина ОБЖ, призванная познакомить учащихся и студентов с правилами поведения в экстренных ситуациях. Пройдите наш тест и узнайте, достаточно ли ваших знаний для того, чтобы выжить во время катастрофы.