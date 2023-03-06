Тест: знаете ли вы известных личностей в лицо?

Практически у каждой знаменитости есть своя изюминка - привычка или черта внешности, которая делает человека неповторимым. Невероятно, но факт - звезды ухитряются сделать своей фишкой даже те вещи, которые обычно считаются недостатками. Так, например, Барбру Стрейзанд в начале карьеры преследовали комментарии в адрес ее крупного носа. Талантливая певица и актриса, тем не менее, не обращала внимания на обсуждения - она не стала делать пластику и заставила весь мир полюбить себя такой, какая есть. Щербинку между зубами, или, говоря по-научному, диастему, можно увидеть сразу у нескольких звезд - например, у Мадонны. Правда, вряд ли поклонники вообще когда-нибудь замечали у нестареющей поп-иконы этот маленький недостаток - ее эпатажные образы невольно затмевали собой все. Такая же милая особенность есть у француженки Ванессы Паради. Певица и актриса превратила щербинку между передними зубами в свою визитную карточку, которая лишь добавляет ей шарма.

Сможете ли вы узнать знаменитость, если убрать из ее облика самую яркую и запоминающуюся деталь - черту внешности или характерный аксессуар? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.