Тест: знаете ли вы хоть немного о жизни в СССР?

Какой была жизнь в Советском Союзе? Современное поколение знает о ней в основном из фильмов, книг, документальных лент. Многие реалии быта в СССР давно ушли в прошлое, настолько, что непонятно даже, было ли это правдой или вымыслом ради красного словца. Узнав о некоторых особенностях советской жизни, у представителей нового поколения неизбежно возникают вопросы. Например, увидев советские машины милиции ярко-желтого цвета, дети “нулевых” вряд ли смогут понять, для чего был использован такой яркий колер. Как оказалось, специально для того, чтобы автомобиль стражей правопорядка был хорошо виден на дороге. В 1960-х годах решение красить машины милиции в ярко-лимонный цвет приняли не просто так, а на основании целого научного исследования. Специалисты Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (сокращенно - ВНИИТЭ) после многочисленных опросов определили, что именно такой оттенок будет виден на дорогах, вне зависимости от расстояния и освещения.

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