Тест: знаешь ли ты, как использовались эти вещи?

Современного человека сложно чем-то удивить какими-то новинками в мире техники. Зато вызвать изумление на лице миллениала могут необычные приспособления из прошлого - по их внешнему виду не всегда можно понять, для чего они предназначались. Одним из самых причудливых изобретений прошлого можно назвать “Предсказателя бурь” доктора Джорджа Мериуэзера. Этот метеорологический прибор был придуман в 1850 году. Британский врач и естествоиспытатель однажды заметил, что электромагнитные возмущения перед грозой влияют на пиявок - перед разгулом стихии они начинают вести себя беспокойно. Поэтому он создал устройство, которое состояло из множества стеклянных бутылочек. В каждой из них находилась пиявка. Перед грозой они начинали шевелиться и пытаться выползти из бутылочек, при этом они задевали собой специальный механизм, который, в свою очередь, ударял в колокольчик. По интенсивности и частоте ударов, считал Мериуэзер, можно судить о том, насколько сильная буря приближается.

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