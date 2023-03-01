Тест: живет ли в вашей душе настоящий романтик?

Многие убеждены, что эпоха романтики ушла в прошлое, и люди не способны на красивые и безумные жесты во имя любви. На самом деле, конечно, это не так. Всегда есть место для сильных и ярких чувств. Кстати, весна традиционно считается временем романтики, и кажется, что это вполне объяснимо с научной точки зрения. Всем известно, что в это время года световой день значительно увеличивается, солнце светит почти с утра до позднего вечера, и его лучи, как выяснили ученые из Тель-Авивского университета, усиливают романтические чувства. Научные сотрудники провели эксперимент с участием мужчин и женщин, которые подвергались воздействию ультрафиолетового излучения. Результаты были интересными - солнечные лучи оказали влияние на регуляцию эндокринной системы человека, которая отвечает за выработку половых гормонов. До и после эксперимента добровольцы вносили данные в специальные анкеты, анализ которых показал, что уровень романтичности повысился, а агрессивность, наоборот, снизилась.

Способны ли вы на эффектные жесты и поступки ради любимого человека? Спит ли романтик в вашей душе или он постоянно бодрствует и готов к новым милым глупостям? Узнайте ответ с помощью нашего теста.