Тест заваливают 90% человек: только самые внимательные найдут всех девушек на этих фото

Наверное, нет на свете человека, который не хотел бы поразить окружающих своей внимательностью, интеллектом и сообразительностью. Вот только удается это далеко не у каждого. Ученые говорят, что при желании можно прокачать свои умственные способности - есть множество способов развить свои природные данные. Самый главный из них, это, конечно же, чтение. Причем чем сложнее будет литература, которую вы потребляете, тем больше пользы для мозга она принесет. Помимо других очевидных и широко известных способов повысить интеллект - например, слушать классическую музыку или играть в интеллектуальные игры вроде шахмат и покера, исследователи рекомендуют и достаточно экзотичные. Американский нейробиолог Анируд Патель утверждает, что немаловажную роль в развитии умственных способностей играет ритм. Все дело в том, что при выстукивании ритма оказываются задействованными базальные ганглии, участки мозга, которые участвуют в моторных функциях. Поэтому Патель советует почаще отбивать ритм любыми подручными средствами - хоть пальцами по столу, хоть палочками о барабаны.

Отличной тренировкой для мозга становятся и картинки-загадки. Мы приготовили для вас тест, который не только развлечет, но и поспособствует умственному развитию.