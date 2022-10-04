Тест: загадки, которые решали второклассники прошлого века

Сообразительность - это способность молниеносно, а главное, разумно и правильно отреагировать на какое-либо событие, решить дилемму или найти нужный ответ. В повседневной речи мы часто называем это качество смекалкой. У каждого человека эта способность развита индивидуально - в силу умственного развития и других факторов, например, наличия источника стресса. Доказано, что в стрессовых ситуациях человеческий мозг начинает работать быстрее и продуктивнее. Развить смекалку можно с помощью различных тренировок. В качестве “гимнастики для ума” могут выступать всевозможные кроссворды, шарады и головоломки. Можно начать с более легких задачек, а затем постепенно повышать уровень сложности и тем самым прокачивать свой мозг. Также на развитие умственных способностей влияет изучение иностранных языков. Неплохим стимулятором мозговой активности считаются специальные игры, например, легендарный “Эрудит”. Также подойдут любые игры по типу кроссворда - с игровым полем и фишками с буквами.

Мы приготовили для вас тест на смекалку, с которым легко справлялись советские школьники. Под силу ли правильно ответить на все вопросы вам? Проверьте, насколько вы сообразительны.