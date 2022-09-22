Тест: Задача для детей, которая ставит взрослых в тупик

Каждый день люди принимают множество решений. При этом речь идет не только о каких-то глобальных вещах, но и том, какие продукты необходимо купить в магазине, что подарить другу на день рождения, пойти в выходной в кино или в театр и т.д. Все человеческие поступки, все решения проистекают из рассуждений. Можно ли научиться правильно рассуждать? Да, можно, если обратиться к одной из старейших в мире наук - логике. Корни ее растут из философии, но сейчас логику как научную дисциплину изучают не только философы, но и юристы, социологи, программисты и представители других специальностей. В центре внимания логики - какие рассуждения являются правильными, а какие нет, кроме того, изучающий эту дисциплину человек узнает, каковы критерии правильного рассуждения. Наверняка каждый из нас слышал слово “дедукция” - так вот, это понятие как раз пришло из логики. Дедуктивные рассуждения являются самыми надежными, в отличие от правдоподобных - правда, люди в процессе мыслительной деятельности чаще оперируют последними.

Насколько хорошо обстоят дела с логическим мышлением у вас? Пройдите наш тест, с которым легко справится ребенок, а вот взрослый человек - еще не факт.