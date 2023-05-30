Тест: за что вас любят коллеги?

Взаимоотношения с рабочим коллективом - тема щекотливая. С одной стороны, люди ходят на работу не для того, чтобы заводить друзей (во всяком случае, это вовсе не обязательно), с другой же - никто не хочет находиться в плохих взаимоотношениях с коллегами. Правда, иногда даже из такой ситуации можно извлечь какую-то выгоду. Несколько лет назад 51-летняя британка по имени Рита Леер смогла доказать в суде, что на работе ее дискриминировали из-за происхождения - она афроамериканка. Рита занимала должность кассира в казино и в теплых отношениях с коллегами не состояла, они игнорировали ее. Женщина старалась не обращать внимания на неприятное поведение других сотрудников, но однажды произошла история, которая вывела ее из себя. Члены коллектива отправились в паб, и единственным человеком, которого не позвали с собой, стала Рита Леер. Обиженная дама подала на коллег в суд, и там признали, что она подвергалась травле со стороны коллектива. В качестве компенсации за моральный ущерб Рита получила более 75 тысяч фунтов стерлингов. Как сложилась ее судьба в дальнейшем, история умалчивает.

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