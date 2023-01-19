Тест: взгляните на пальцы и узнайте всю правду о своем характере

Человеческие руки издавна воспевали как символ труда, неустанной работы, инструмента, с помощью которого создаются настоящие шедевры. Еще в древности возникли учения, которые якобы могли предсказать судьбу человека по его рукам, их форме, длине пальцев и т.д. Гораздо позднее появилась наука физиология, которая также в числе прочего изучала строение рук и могла многое поведать об их обладателе, а также развенчать существующие в обществе мифы. Считалось, например, что музыкантам, особенно пианистам, необходимо обладать длинными пальцами - мол, тогда играть на музыкальном инструменте будет намного удобнее и легче. У композитора Сергея Васильевича Рахманинова были большие руки и длинные пальцы, поэтому некоторые современники были убеждены, что именно физические данные помогли ему добиться таких успехов. Некоторое время даже ходили слухи, что причиной такой необычной формы рук и пальцев было генетическое заболевание - синдром Марфана, но впоследствии эту теорию опровергли. По словам исследователей, для того, чтобы музыкант стал успешен, одна только длина пальцев ничего не гарантирует - необходимо, чтобы тот обладал еще и сильной спиной, развитыми мышцами груди и плечевого пояса, которые направляют руку виртуоза.

Посмотрите на свои пальцы и узнайте свой характер и будущее, ответив на вопросы теста.