Тест: вызываете ли вы чувство симпатии у окружающих?

Желание нравиться окружающим, вызывать у них симпатию абсолютно естественно. Но как понять, питает ли собеседник к нам хоть сколько-нибудь теплые чувства? Исследователи решили выяснить, какие биологические признаки совершенно точно указывают на наличие симпатии. Для этого ученые из нидерландского Лейденского университета и британского Университета Бирмингема провели серию экспериментов. Их главной целью было выяснить, какие реакции организма, которые невозможно имитировать - как, например, улыбку - действительно свидетельствуют об искреннем расположении. В эксперименте приняли участие 142 добровольца, которым на протяжении определенного времени было предложено пообщаться друг с другом, а потом оценить, насколько собеседник показался привлекательным. С помощью специальных приборов ученые отслеживали физиологические реакции организма респондентов. Как оказалось, при симпатии у собеседников потели ладони и учащалось сердцебиение. А если влечение было взаимные, пульс увеличивался синхронно.

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