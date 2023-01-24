Тест: выбранный предмет поможет с точностью 97% определить ваш возраст

Мода - явление, которое существует по своим собственным законам. При этом они могут быстро измениться. Если в предшествующие эпохи тренды в одежде задавали солидные модельеры и дизайнеры, то в последние годы, по наблюдениям аналитиков, моду диктует поколение Z - по сути, совсем ещё юные люди, которые транслируют свой стиль с помощью многочисленных социальных сетей. А высокая мода перенимает у юных инфлюэенсеров какие-то образы или вещи. При этом молодое поколение, в отличие от предшественников, вовсе не гонится за люксовыми брендами, не признает фэшн-икон, предпочитая создавать свой собственный стиль и покупать одежду у инди-брендов или даже в секонд-хендах. По мнению многих зумеров, в обмене одеждой или покупке старых вещей нет ничего зазорного - ведь мы покупаем подержанные книги, пластинки, другие вещи, так почему бы не распространить этот тренд на стиль и моду?

У каждого поколения свои собственные взгляды на одежду, стиль, принципы составления гардероба. Пройдите экспресс-тест, который всего лишь за один клик определит, сколько вам лет - нужно лишь выбрать понравившийся предмет одежды.