Тест: выбранные слова расскажут все о вашей личности

В детстве многие любили играть в ассоциации, не догадываясь о том, что эта методика очень востребована в психологии. Специалисты изучают, как работает ассоциативное мышление, что оно может рассказать о самом человеке, как влияет на его развитие. Исследователи из Университета штата Огайо (США) провели интересный эксперимент, участниками которого стали дети в возрасте четырех-пяти лет. Им было предложено сыграть в компьютерную игру, главной целью которой был поиск ассоциативных связей между различными предметами. Юные респонденты успешно справились с предложенным заданием, в начале игры успехи составляли около шестидесяти процентов, а в самом ее конце - девяносто. Затем эксперимент повторили - одну группу детей попросили пройти игру в то же день, вторую - спустя два дня. Результаты оказались довольно неожиданными - ребята из первой группы не продемонстрировали больших успехов, как будто они никогда раньше не выполняли такого задания. А вот второй группе помог феномен отсроченного воспоминания, поэтому они успешно справились с заданием и составили ассоциативные пары.

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