Тест: выбранные фильмы расскажут, сколько вам лет

Один из самых популярных способов скоротать досуг - посмотреть какой-нибудь фильм. Большинство людей выбирают кино на вечер исходя из своих личных предпочтений, - например, творение любимого режиссера. Но, по словам исследователей, можно совместить приятное с полезным и заставить фильм работать на здоровье нашего организма. С комедиями все понятно - искренний смех способствует продлению жизни. А вот о том, что для самочувствия полезно смотреть ужастики, знает далеко не каждый. Ученые из Вестминстерского университета установили, что во время просмотра фильма ужасов можно сжечь такое же количество калорий, которое находится в одном шоколадном батончике. Все дело в том, что зомби, привидения, вампиры и прочие пугающие персонажи вызывают у зрителя чувство страха. Оно, в свою очередь, способствует выбросу адреналина, что положительно сказывается на обмене веществ, а следовательно, и похудении. Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав данные добровольцев, смотревших ужастики. Самым “диетическим” был признан фильм “Сияние”, при просмотре которого респонденты теряли до 184 калорий.

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