Тест: выберите яйцо, а мы точно определим тип вашего интеллекта

Яичница - одно из самых простых в приготовлении и при этом сытных блюд. Оно известно человечеству с давних времен, причем в ход шли не только куриные или перепелиные яйца, которые сегодня используются в приготовлении яичницы чаще всего. В Австралии исследователи часто находят огромные яйца, вернее, скорлупки от них, на которых можно обнаружить следы деятельности человека - по всей видимости, их жарили и ели. Поскольку скорлупа действительно была внушительных размеров, ученые долго не могли решить, кто из представителей фауны мог отложить яйцо таких масштабов. Среди главных “подозреваемых” были “громовые птицы” Genyornis, вымершие примерно 47 тысяч лет назад. Одна такая птичка из отряда гусеобразных могла весить до 250 кг, а ее яйцо, соответственно, до 1,5 кг. Многочисленные анализы подтвердили эту версию, и, по словам специалистов, скорлупкам, найдем в австралийских землях, не менее 50-55 тысяч лет, то есть яичница существовала уже тогда!

Какую яичницу вы предпочитаете? И что это расскажет о вашем интеллекте? Пройдите забавный экспресс-тест и узнайте, что говорят о вас ваши гастрономические пристрастия.