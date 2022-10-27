Тест: выберите сочетание цветов и получите точное описание вашей личности

О взаимосвязи цвета и человеческой психики написано множество научных исследований, проведены тысячи экспериментов. Изучить этот вопрос во всех аспектах ученым до сих пор не удалось, однако они пришли к выводу, что с возрастом восприятие оттенков у человека может измениться. Так, например, молодежь в большей степени склонна выбирать вещи и интерьер ярких, сочных цветов, более зрелые личности питают симпатию к спокойным и нейтральным оттенкам. В науке уже давно появился термин “психология цвета”, данные этой дисциплины активно применяют в рекламе, маркетинге, дизайне, чтобы с помощью правильных цветовых решений привлечь потенциальную аудиторию. К примеру, зеленый цвет ассоциируется у большинства людей со здоровьем, жизнью, энергетическими ресурсами. Известно, что этот оттенок - единственный во всей палитре, который оказывает успокаивающее воздействие на глаза. Потому его часто используют в интерьере, а также в рекламе товаров для спорта, здорового образа жизни, правильного питания.

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