Тест: выберите сериал, а мы назовем вашу главную черту

Еще лет тридцать назад просмотр сериалов был чем-то вроде guilty pleasure, стыдного удовольствия. Однако в последние десятилетия отношение к многосерийным (и многосезонным) проектам изменилось на 180 градусов. Сегодня они являются неотъемлемой частью досуга, и теперь наоборот, стыдно не знать о каких-то сериалах. Начиная с 1950-х годов, а именно тогда появились первые “мыльные оперы”, и до конца 1990-х сериальная индустрия могла предложить зрителям преимущественно мелодрамы. Дело в том, что основной аудиторией были домохозяйки, которых интересовали исключительно истории про любовь. 1980-1990-е годы принесли с собой перемены - на экраны вышли “Секретные материалы”, “Друзья”, “Альф” и другие сериалы, которые собирали у экранов куда более широкую аудиторию. Несмотря на то, что интерес к таким шоу возрос, в большинстве своем они имели вертикальный сюжет. То есть при наличии сквозных персонажей каждая серия представляла собой отдельную, логически завершенную историю, и смотреть сериал можно было с любой серии. С современными сериалами такой фокус не пройдет - за сюжетом необходимо следить от первой и до последней серии. Выберите любимые шоу, а мы назовем вашу доминирующую черту.

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