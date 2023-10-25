Тест: выберите принца Дисней, а мы с точностью угадаем в отношениях ли вы

Диснеевские принцы не настолько медийны, как принцессы — их гораздо реже можно увидеть на всевозможных сувенирах, да и в кадре они появляются все же меньше, чем главные героини. Однако это не повод забывать про них. В первом полнометражном диснеевском мультфильме — «Белоснежка и семь гномов» (1973) — принц Фердинанд появился буквально несколько раз — во время судьбоносной встречи с Белоснежкой и для того, чтобы пробудить ее от злых чар с помощью поцелуя. Причиной тому послужили технические проблемы — по какой-то удивительной причине на всех эскизах принц получился сутулым, и его участие в сюжете ограничилось несколькими сценами. Кстати, прототипом Фердинанда послужил актер Дуглас Фэрбенкс, популярный в 1970-е годы. Большинство культовых диснеевских мультфильмов создавались на основе киносъемки — сначала актеры изображали перед камерой все действия персонажей, а потом художники переносили их на бумагу. В роли Фердинанда, например, выступил танцор Льюис Хайтауэр, а его партнерша Марджори Белчер изображала Белоснежку.

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