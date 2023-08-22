Тест: выберите одежду и узнайте, какая эпоха подходит именно вам

Мода на винтаж возникла довольно давно, но с тех пор она не сдает своих позиций. Приверженцы этого стиля ведут в социальных сетях странички, где показывают луки, составленные из винтажных или стилизованных вещей. В фэшн-индустрии появились специальные термины для обозначения вещей, которые уже бывали в употреблении. Например, апсайклинг подразумевает под собой изготовление одежды из б/у, ресайклинг - повторное использование материалов и ресейл, то есть перепродажа. Любопытно, что сам термин “винтаж” пришел в моду из виноделия - так называли коллекционные сорта. Когда дело касается одежды, то под винтажем понимаются уникальные изделия, выполненные в период с 1930-х по начало 2000-х годов. Эксперты отмечают, что винтажные вещи должны иметь некую культурную ценность - например, таковыми считаются брендовые изделия или принадлежащие знаменитостям прошлых лет. Вещи, которые не представляют культурного значения, специалисты относят к категории “секонд-хенд”. Это тоже не новые вещи, но они ценны в кругу каждой отдельной семьи. Какой стиль вам по душе? Ответьте на вопросы теста, а мы скажем, в какой период ХХ века вы могли бы жить.

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