Тест: выберите любимый сериал, а мы угадаем ваш возраст

Время от времени все мы любим провести свободный вечер за просмотром сериала. Кто-то выбирает новинки, кто-то - проверенную временем классику жанра. В 2022 году журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг лучших шоу всех времен и народов, в который вошли 100 наименований. В первой двадцатке оказались драма “Во все тяжкие” об учителе химии, превратившегося в наркодельца; “Дрянь” с Фиби Уоллер-Бридж в главной роли; не так давно завершившиеся “Наследники” с Брайаном Коксом, Кираном Калкиным и Джереми Стронгом; легендарный “Твин Пикс”. Некоторые сериалы не слишком хорошо известны современному отечественному зрителю - например, американский ситком “Шоу Мэри Тайлер Мур”, который выходил в 1970-е годы. Почему он оказался в списке величайших? Потому что сюжет был революционным для того времени - главная героиня была сосредоточена не на замужестве, а на карьере. В те годы на американском телевидении еще не было ничего подобного. Мультипликационные сериалы тоже вошли в список - например, “Симпсоны”, побившие все рекорды по продолжительности и влиянию на другие шоу.

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