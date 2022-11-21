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Тест: выберите кота, а мы угадаем ваш знак Зодиака

21 ноября 2022 07:15
Тест: выберите кота, а мы угадаем ваш знак Зодиака

Забавный экспресс-тест для любителей усатых-полосатых.

Без кота, как говорится, и жизнь не та. Сложно найти человека, который относился бы равнодушно к этим замечательным, или, скорее уж, замурчательным созданиям. Интересно, что в 2021 году исследователи из Университета Миссури обнаружили сходство между геномами человека и кошки. По мнению ученых, оно намного больше, чем в сравнении с другими животными, такими как собака или крыса. В связи с этим эксперты заявили, что работа с кошками в качестве животных для исследований человеческих болезней может быть в разы эффективнее, чем с другими представителями фауны. Ученые надеются, что новое открытие поможет им приблизиться к разгадке некоторых процессов, которые происходят в человеческом организме. Напомним, что исследователи также работают с приматами, однако это обходится слишком дорого. Кошки куда менее требовательны, кроме того, они обладают более послушным характером. В том числе поэтому эксперты называют их подходящими животными для исследований.

Любите ли вы кошек? Специально для поклонников усатых-полосатых красавцев мы приготовили экспресс-тест. Выберите понравившееся изображение котика, а мы попробуем угадать, под каким знаком зодиака вы родились.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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