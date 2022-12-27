Тест: выберите карты Таро и узнайте, какой королевой могли бы быть

Кто не слышал о картах Таро? Кажется, о них известно всем и каждому, но мало кто подозревает, как они появились. В наши дни под Таро подразумевается целая система гадальных карт, но изначально они были игральными и носили особое название - carte da trionfi. В переводе с итальянского это означало “карты триумфов”, т.е. “карты козырей”. Какое-то время они существовали параллельно с обычными картами, но в шестнадцатом веке все в том же итальянском языке появилось слово tarocchi - его использовали для того, чтобы отличать обычные карты от карт козырей. Сама же игра возникла не в Италии, как можно было бы подумать, а в Германии в пятнадцатом столетии, и называлась Карнеффель. Существует еще одна версия происхождения Таро, согласно которой корни карточной системы уходят корнями в Древний Египет. Приверженцы этой теории считают, что карты Таро были придуманы жрецами Древнего Египта. В дальнейшем гадальная система распространилась по белому свету с помощью цыган, о которых вплоть до девятнадцатого века существовал миф, что они являются потомками египтян.

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