Тест: выберите карту таро и получите ответ на важный вопрос

Услышав словосочетание “карты Таро”, мы сразу же рисуем в воображении колоритную гадалку, которая в компании ворона и черного кота делает очередной расклад. На самом деле карты Таро в наши дни используют не только тарологи и экстрасенсы, но и дипломированные психологи - в качестве инструмента самопознания. Чаще всего в работе специалисты отдают предпочтение так называемому марсельскому Таро. По мнению психологов, так же, как и в случае с тестом Роршаха с его чернильными пятнами, карты Таро могут вызывать у людей различные ассоциации, позволяющие судить о их характере, эмоциональном фоне в настоящий момент и прочих вещах. В широкую психологическую практику использование карт Таро ввели американцы Джек Херли и Джон Хорлер в 1970-е годы. Им пришло в голову, что человеку намного проще проецировать себя не в расплывчатые пятна, а в символы Таро. Правда, для того, чтобы их не окрестили шарлатанами и не обвинили в приверженности к эзотерике, ученые разработали свою собственную, специальную колоду карт.

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