Тест: выберите идеальный завтрак, а мы отгадаем ваш возраст

Многие диетологи сходятся во мнении: самой главной трапезой дня является завтрак. Голод с утра, по словам специалистов, считается хорошим признаком - он свидетельствует о том, что человек не переедает за ужином и его организм работает правильно. Перед первым приемом пищи рекомендуется выпить стакан воды - так вы запустите метаболизм и ускорите процесс обмена веществ. Диетологи советуют обязательно включать в утреннюю трапезу источники белка, например, яйца или молочные продукты, насыщенные витаминами и клетчаткой фрукты, цельнозерновые, которые способствуют повышению работоспособности. Идеальный выбор для завтрака - каши, но не из пакетика, поскольку они содержат большое количество не самых полезных для организма составляющих - сахар, красители, пальмовое масло и т.д. Что касается напитков, то специалисты советуют остановить свой выбор на чае или кофе без сахара. Кстати, для ментального здоровья рекомендуется завтракать не в одиночку, а в компании близких людей.

Какой завтрак предпочитаете вы? Соберите свою идеальную трапезу, а мы на основании гастрономических предпочтений скажем, сколько вам лет.