Тест: выберите героев сериала, а мы точно назовем ваш знак Зодиака

Сегодня в мире насчитывается огромное количество сериалов. Некоторые из них становятся хитами и остаются в сердцах зрителей навсегда, некоторые уже после первого сезона закрываются и предаются забвению. Популярности телевизионных шоу во многом способствуют харизматичные и запоминающиеся герои. В истории мировой сериальной индустрии насчитывается немало примеров, когда персонажи сериалов становились культовыми - настолько, что люди называли в их честь своих детей. Специалисты составили даже рейтинг имен, которые вошли в моду благодаря героям шоу. В 1990-х годах, на пике популярности сериала “Друзья”, многие мальчики получили от родителей имя Чендлер. В 1999 году в США было зарегистрировано почти 2,4 тысячи новорожденных, названных в честь мистера Бинга! А вот в 2010-х тренды на имена задавала, как нетрудно догадаться, “Игра престолов”. В моду вошли такие имена, как Арья, Санса, Дейнерис. Кстати, многие из них, например, та же Арья, не были придуманы Джорджем Мартином, а заимствованы из языков разных народов.

Как хорошо вы помните мужских персонажей культовых сериалов? Сможете среди сериальных красавчиков выбрать только одного? Пройдите наш тест, а мы попробуем угадать, под каким знаком вы родились.