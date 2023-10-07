Тест: выберите фото и узнайте, в чем вы нуждаетесь прямо сейчас

У каждого человека, помимо базовых потребностей, имеются и свои собственные, индивидуальные. Кому-то, чтобы быть полностью довольным жизнью, не хватает денег, кому-то - любви, третьему - качеств и навыков, которыми он хотел бы обладать. Ученые из Гарвардского университета решили выяснить, что же все-таки необходимо людям для того, чтобы ощутить счастье. Роберт Уолдингер, профессор психиатрии одного из самых авторитетных учебных заведений мира, заявил, что счастливее и здоровее нас делают хорошие взаимоотношения с окружающими. Такой вывод был сделан на основе масштабного исследования, самого продолжительного в истории психологии - оно началось в 1938 году. В нем приняли участие 268 человек - это были студенты Гарварда, все поголовно - мужчины. Параллельно аналогичное исследование проводили с 456 подростками из неблагополучных районов. На основании многочисленных данных, полученных за время проведения экспееримента длиной в 80 лет, ученые сделали вывод: только близкие и доверительные взаимоотношения с людьми делают человека счастливее. Никакие деньги и слава не приносят такого же удовлетворения от жизни, как любовь, дружба, родственные связи. В чем вы нуждаетесь прямо сейчас? Поищем и найдем ответ с помощью нашего теста.

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