Тест: выберите фото и узнайте, чего вам не хватает в жизни

Желания - это то, что есть у каждого человека. У всех они разные: кто-то в настоящий момент больше всего на свете жаждет любви, кто-то грезит об отпуске, третьи надеются, что когда-нибудь смогут осуществить свою мечту о домашнем питомце. Сколько людей - столько и желаний, вернее, у каждого из нас их целая коллекция. С возрастом некоторые “хотелки” уходят в прошлое, на смену им приходят другие. Психологи говорят, что в разные периоды жизни человеку присущи разные потребности. Например, приблизительно до 12 лет самое большое удовольствие приносят игры. Соответственно, желания ребенка вертятся вокруг них - игрушки, домашние питомцы, с которыми можно резвиться, поездка в парк развлечений и т.д. В дальнейшем, примерно до 20 лет, желания человека связаны с дружбой и романтикой - больше всего на свете подросткам хочется стать “своими” в компании и встретить любовь. На протяжении дальнейшей жизни устремления человека также меняются, а вместе с ними - и желания. Главное - прислушиваться к себе периодически и воплощать свои мечты в реальность. Чего вам не хватает в жизни прямо сейчас? Какое желание вы прячете от самого себя? Узнайте с помощью нашего теста.

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