Тест: выберите фото, а мы назовем самую странную черту вашей личности

Все люди разные. Чтобы убедиться в правдивости этой простой истины, стоит оглядеться по сторонам. У каждого из нас есть свои особенности, которые и делают нас уникальными и непохожими на других. Речь не только о внешних, но и внутренних различиях. Многие стыдятся своих “странных” качеств и привычек, а ведь они были свойственны даже великим людям. Например, художнику Сальвадору Дали нравилось отдыхать после обеда, как это делают испанцы во время сиесты. Однако даже эту привычку гений переиначил на свой собственный лад. Вместо того чтобы просто полежать на диване или на кровати, Дали садился в кресло и большим и указательным пальцами левой руки зажимал медный ключик. “Секундная сиеста”, - так Сальвадор Дали называл свой ежедневный ритуал. Он старался заснуть, и, как только это происходило, ключик выпадал из расслабленной руки и ударялся о перевернутую металлическую миску, стоявшую у левой ноги. От звона художник просыпался, и, по его мнению, именно после этого секундного сна к нему приходили гениальные идеи. Кстати, ученые убеждены, что в момент перехода из первый фазы сна во вторую к человеку могут прийти в виде образов удивительные озарения. Какой необычной чертой вы обладаете? Узнайте с помощью нашего теста.

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