Тест: выберите фильм, и мы назовём ваш точный психологический возраст

Узнайте свой настоящий возраст — просто выбирайте фильмы, которые вам ближе.
Психологический возраст — штука интересная. Он не зависит от даты рождения, а показывает, как мы ощущаем себя внутри. Кто-то в 70 лет чувствует себя на 40 — энергичным, любопытным, открытым новому. А кто-то уже в 30 устал от жизни.
Хорошая новость: психологический возраст можно "омолодить"! Новые впечатления, хобби, общение с разными людьми и даже просмотр хороших фильмов — всё это держит душу молодой.
А какой результат получился у вас? Совпал с ожиданиями?