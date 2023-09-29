Тест: выберите еду, а мы угадаем ваше положение в обществе

В старину, когда в обществе существовало четкое разделение на богачей и бедняков, различия между представителями разных сословий касались буквально каждой сферы, в том числе еды. Мало кто знает, что некоторые блюда, которые сегодня подают в ресторанах за баснословные деньги, в далеком прошлом считались пищей для низших слоев населения. Например, лобстеры. Современные люди с трудом могут себе представить, что этот деликатес в Америке девятнадцатого века был пищей бедняков. Дело в том, что эти ракообразные водились в море в изобилии, но богачи брезговали ими из-за неприятного внешнего вида. Некоторое время уловы лобстеров были настолько большими, что ими кормили заключенных в тюрьме, а иногда даже использовали в качестве удобрений на полях. Когда в США начало развиваться железнодорожное дело, отношение в ракообразным изменилось - их стали подавать во время путешествий в вагонах-ресторанах, а также поставлять в другие страны. Примерно с этого момента лобстеров “распробовали” богачи, блюдо стало популярным и цена на него резко возросла. Расскажите, какую еду вы выберете, а мы угадаем, каково выше положение в обществе.

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