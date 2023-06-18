Тест: выберите еду, а мы отгадаем ваш пол и возраст

“В детстве терпеть не мог оливки и сыр, а сейчас обожаю их!” Знакомая ситуация? В детстве многие из нас не понимали, как взрослые с удовольствием едят “разную гадость” и предпочитали шоколадки, конфеты, тортики и прочие сладости. Кто-то проносит любовь к пирожным через всю жизнь, но, как правило, с возрастом гастрономические предпочтения значительно изменяются. Ученые говорят, что причиной тому являются гормоны и перемены, которые происходят со вкусовыми рецепторами. Если у новорожденного малыша их насчитывается порядка 30000, то у человека, ответившего пятидесятилетие - всего 3000. Замечено, что дети в большинстве своем до определенного возраста восприимчивы к сладкому, горькому и кислому, а вот соленая и острая пища им категорически не нравится. Поэтому так сложно уговорить малыша скушать ту же самую оливку. Однако исследователи говорят, что, как бы ни капризничали дети из-за нелюбимых блюд, необходимо, чтобы до пяти-семи лет они попробовали как можно больше разнообразных блюд - от этого зависит то, как много вкусов он будет различать во взрослом возрасте.

Ученые утверждают, что по гастрономическим предпочтениям человека можно с точностью назвать его возраст и пол. Так ли это? Давайте проверим с помощью нашего теста.