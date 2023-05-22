Тест: выберите дверь и узнайте, в какой фэнтези мир вы отправитесь

Жанр фэнтези сегодня необычайно популярен. Миллионы поклонников со всего света зачитываются произведениями Толкина, Мартина, Ле Гуин и других авторов, творивших в этом направлении. Ученые-литературоведы говорят, что изначально он был тесно связан с жанром фантастики, к которому в прежние века относили все произведения, рассказывающие об удивительных событиях, явлениях и существах. Фэнтези начал отделяться от фантастики примерно в конце девятнадцатого столетия. Под ним понимали произведения, рассказывающие о прошлом и романтизирующие его, а также те, в которых рассказывалось о вымышленных мирах, чем-то напоминающих эпоху средневековья. Поначалу книги, написанные в жанре фэнтези, считались низкопробной, бульварной литературой. Но в двадцатом веке появилось так называемое высокое фэнтези, которое вознесло жанр на новый уровень. Отцами этого направления стали Джон Рональд Роуэл Толкин и Клайв Сент Льюис. Постепенно стали появляться и другие авторы, внесшие существенную лепту в развитие фэнтези как жанра.

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