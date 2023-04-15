Тест: выберите дорогу жизни и узнайте главную черту вашей личности

Экспресс-тест для тех, кто хочет лучше узнать самого себя.

Дорога - один из самых распространенных символов в мировой культуре. В широком смысле она олицетворяет собой весь жизненный путь человека, в более узком толковании - его призвание, талант, цели. Из глубины веков до нас дошло огромное количество крылатых выражений, пословиц и поговорок, так или иначе связанных с дорогой. Некоторые из них за время своего бытования в языке даже изменили свое первоначальное значение. Так, например, все мы слышали фразу “скатертью дорога”, которое сегодня в большинстве случаев употребляется в ироническом ключе. В старину такими словами провожали путешественников в дальний путь и не закладывали в них никакого дурного значения. Поскольку дороги в прямом и переносном смысле были тяжелыми, труднопроходимыми, пожелание ровного и гладкого, как скатерть, пути было очень кстати и отражало неравнодушное отношение говорившего к тому, кто уходил. Сегодня же мы говорим “скатертью дорога” тем, чей уход нас не слишком-то волнует, и, собственно, демонстрируем тем самым свое пренебрежение.

Какую дорогу выберете вы? Пройдите наш экспресс-тест, а мы расскажем, о каких чертах личности поведает ваш выбор.