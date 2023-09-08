Тест: выберите цвет, а мы скажем сколько жизней вы прожили

С глубокой древности и до наших дней человечество задается вопросом: есть ли жизнь после смерти? Действительно ли после смерти физического тела душа способна переселиться в другое? Точного ответа на эти вопросы пока найти не удалось, но кто знает, быть может, однажды ученым удастся решить вечную проблему. В 1970-х годах американский психиатр Ян Стивенсон опубликовал книгу под названием “Двадцать случаев, предполагающих реинкарнацию”. На протяжении многих лет Стивенсон искал и изучал истории людей, утверждающих, что помнят свои прошлые жизни. Книга содержала беседы с двадцатью детьми, которые достаточно подробно описывали свои предыдущие земные воплощения. Другой психиатр, британец Александр Кэннон, признавался, что долгое время отрицал феномен реинкарнации, но в конце концов признал: историй о перевоплощениях слишком много, чтобы можно было их игнорировать. Стивенсоном и другими учеными было зафиксировано около тысячи случаев, тщательно задокументированных и хорошо исследованных. Но как объяснить их с научной точки зрения, пока неясно. Предлагаем вам пройти необычный тест. Выберите цвет, а мы выскажем предположение, сколько жизней было вами прожито.

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