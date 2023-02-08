Тест: выберите блюда, а мы точно определим ваш возраст

На протяжении жизни наши вкусовые предпочтения меняются. Если в подростковом возрасте больше тянет на фастфуд, калорийный и насыщенный, то впоследствии выбор делается уже в пользу более легкой и здоровой пищи. Ученые уже давно доказали, что правильное питание способно повлиять на самочувствие человека не только в настоящем, но и в будущем. Исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета, расположенного в Китае, выяснили, что, исключив из своего рациона определенные продукты, можно снизить риск деменции на 19%. Речь идет об ультрапереработанных продуктах, к которым относятся пища с низким содержанием белка и клетчатки, и, напротив, высоким содержанием сахара, жира и соли. Кетчуп и майонез, жареная курица, колбаса - все эти продукты негативно сказываются на работе человеческого мозга. А вот положительный эффект дают необработанные или минимально обработанные продукты - например, овощи, фрукты, крупы. Даже 50 граммов здоровой пищи в день сократит риск деменции на 3%.

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