Тест: выберите ассоциации к этим словам и скажем вам ваше призвание

В детстве практически каждый из нас играл в ассоциации. Забавная и легкая игра, в которой, кажется, и размышлять особо не надо, со временем забылась - однако современные психологи все чаще возвращаются к ней снова. Дело в том, что у каждого человека ассоциации к тем или иным вещам, понятиям, явлениям абсолютно уникальны. Они позволяют глубже разобраться в его личности. Кроме того, ассоциативные методики активно применяют не только в психологии, но и, например, для тренировки и развития памяти. Например, сотрудники спецслужб, которым приходится держать в голове уйму всякой информации, прибегают в мнемотехнике, которая строится как раз таки на ассоциативности. Чтобы как можно лучше запомнить какую-либо информацию, а главное, суметь воспроизвести ее в нужный момент, необходимо связать ее с тем, что уже хорошо известно и что с легкостью можно вспомнить. Можно придумать какую-то забавную и запоминающуюся фразу вроде “каждый охотник желает знать, где сидит фазан” - известной формулы запоминания последовательности цветов в радуге.

Предлагаем вам вспомнить детство и поиграть в ассоциации. Слова, которые вы выберете, подскажут, какое у вас призвание.