Тест: выберите 7 картинок и узнайте, что скрывает ваше подсознание

Когды мы слышим слово “подознание”, как правило, у нас возникают ассоциации с некой непонятной, неподвластной логике и здравому смыслу силой, которая скрывается в нас. Неизвестно, как и в какой момент подсознание даст о себе знать - быть может, это произойдет через пять минут, а может быть, через год. Однако ученые убеждены, что подсознание играет большую роль в жизни человека - просто мы не всегда отдаем себе в этом отчет. По словам исследователей из Университета Южного Уэльса (Сидней), человеческое подсознание формирует решение гораздо раньше, чем мы осознаем его. Ученые провели эксперимент, используя современные технологии, фиксирующих нейрофизиологические реакции респондентов. Участникам исследования было предложено выбрать любую из двух продемонстрированных картинок. С помощью новейших приборов ученые установили, что испытуемые по факту принимали решение о выбор на 11 секунд раньше, чем к ним приходило рациональное решение.

Подсознание кажется неизведанным и пугающим, однако было бы неплохо узнать его, то есть самого себя, получше. Пройдите наш экспресс-тест, который подскажет, какой вы человек на самом деле и каким вас видят окружающие.