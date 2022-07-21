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Тест: выбери еду, и мы точно определим твой возраст и пол

21 июля 2022 07:20
Тест: выбери еду, и мы точно определим твой возраст и пол

Гастрономические предпочтения расскажут о тебе абсолютно все.

Как ни крути, еда занимает огромное место в нашей жизни. Как минимум три раза в день мы принимаем пищу, но кто-то ест ради удовольствия, а кто-то отдает предпочтение в первую очередь полезным, а не аппетитным блюдам. Ученые тоже не остаются в стороне от гастрономии и активно изучают наши вкусовые пристрастия в надежде понять, чем же они мотивированы. Так, например, ученые из Филадельфии выдвинули гипотезу, что пристрастие человека к сладкому в детском и в зрелом возрасте имеет под собой разную подоплеку. Малыши становятся сладкоежками потому, что сладкий вкус напоминает им о материнском молоке, содержащем лактозу – молочный сахар. Взрослые, в свою очередь, подсаживаются на сладкое потому, что оно способствует выработке в организме серотонина – гормона удовольствия. Съешь конфетку, вафлю или пирожное – и вот уже день не такой плохой, начальник – душка, и вообще жизнь хороша. Кстати, нелюбовь к горьким продуктам исследователи тоже сочли врожденной – горький вкус воспринимается как сигнал о том, что еда испорчена или отравлена.

Сложный тест по кино СССР: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14

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Елена Королева
Елена Королева
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