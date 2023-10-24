Тест: выберете принцессу Дисней и узнайте какому времени года вы соответствуете.

Любовь к диснеевским мультфильмам объединяет миллионы малышей и взрослых со всего земного шара. Однако вряд ли их мнение будет единогласным, когда речь зайдет о любимых персонажах. Ведь в популярных мультиках так много обаятельных, талантливых и милых героев, что невозможно назвать фаворитом кого-то одного. Однако зарубежные исследователи все-таки решили задаться вопросом «Какую диснеевскую принцессу любит большинство зрительниц?» За звание самой-самой боролись как героини классических мультиков студии — Белоснежка, Белль, Ариэль, так и современные принцессы — Эльза и Мерида. Конкуренция была жесткой, но в конечном результате эксперты смогли назвать имя самой известной и любимой зрителями героини. Ею оказалась Золушка. Белокурая скромная девушка, исполнившая свою мечту попасть на бал и потанцевать с самим принцем, оказалась любима в 76 странах и почти на всех континентах. На втором месте расположились Эльза и Рапунцель, которых обожают в 28 странах. Третье место по популярности заняла Белль, поклонницы которой нашлись в девяти странах, немного отстала от нее Ариэль, которую любят жительницы восьми стран.

Выберите любимую диснеевскую принцессу, а мы расскажем, какое время года лучше всего отражает ваш темперамент.