Тест: выберете принцесс Disney и узнайте, какая цитата из мультика вам идеально подходит

В 2023 году исполнилось 86 лет с момента выхода первого полнометражного мультфильма студии Disney. Речь идет о «Белоснежке и семи гномах», вышедшем в свет в 1937 году. Сегодня в послужном списке легендарной студии множество мультфильмов и героев, в том числе принцесс. Но первой из них стала именно очаровательная брюнетка, поющая колоратурным сопрано. Уолт Дисней решился на создание полнометражного мультфильма в разгар Великой депрессии. Однажды вечером в конце рабочего дня он попросил сотрудников студии собраться в павильоне звукозаписи. Эта просьба вызвала среди работников понятные волнения — они опасались, что финансовые дела компании стали плохи и основатель принял решение о закрытии. Однако новость, которую сообщил Дисней, оказалась совсем иного рода: студия готова была приступить к созданию первого в Америке полнометражного мультфильма. Речь Уолта Диснея была настолько вдохновляющей, что, по воспоминаниям очевидцев, под конец работники разразились бурными овациями. Так начался совершенно новый этап в истории студии Disney и в мировой мультипликации.

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