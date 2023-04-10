Тест: выберете овощ и узнайте правду о своей личности

У каждого человека есть свои вкусовые предпочтения. Кто-то без ума, например, от лукового супа, а другому такое блюдо кажется верхом омерзительности. С возрастом пищевые пристрастия могут измениться, но есть ли вероятность, что можно изменить их искусственно? Таких экспериментов ученые пока еще не проводили, по крайней мере, на людях. Зато взяли в качестве испытуемых других живых существ, а именно улиток. Исследователи из Сассекского университета решили проверить, можно ли с помощью нейростимуляции повлиять на вкусовые предпочтения улиток. Для этого каждый раз, когда моллюск начинал есть предложенный сахар, ее легонько постукивали по голове. В результате очень скоро улитки перестали реагировать на это лакомство. По словам ученых, причиной стало то, что в мозге улиток находится особый нейрон, отвечающий за желание есть. Если воздействовать на него определенным образом, можно отучить моллюска от той или иной пищи. Ученые надеются, что рано или поздно удастся обнаружить нечто подобное у человека - это поможет решить проблему лишнего веса.

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