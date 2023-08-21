Тест: выберете милых животных, а мы угадаем цвет глаз вашей второй половинки

В старину верили, что по цвету глаз человека можно понять склад характера людей или их личностные качества. Однако исследователи уверенно говорят о том, что этот вакт может сказать только об одном, а именно о генной наследственности признака. Какой фактор имеет наибольшее значение, какого именно цвета будут глаза человека? Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понимать, каково строение глаза. Самой основной его частью является глазное яблоко, которое состоит из нескольких оболочек. Это, во-первых, прозрачная роговица, во-вторых, сосудистая, представленная радужной оболочкой в передней части глаза. Именно она и несет ответственность за цвет глаз. В глубоких слоях радужки содержатся специальные клетки - хроматофоры. В них, в свою очередь, присутствует пигмент меланин, который просвечивает сквозь роговицу. Сразу же после появления на свет цвет глаз у малышей светлый, а завершающий этап его формирования происходит примерно в два-три года. Именно в этом возрасте появляется фермент меланин, и чем больше его содержится в клетках, тем темнее цвет глаз. Кстати, темные глаза имеют лучшую защиту например от света солнца или ослепительного снега - именно поэтому у жителей Крайнего Севера цвет глаз темный, а не светлый. Пройдите забавный тест-угадайку, который определит по вашим ответам, какого цвета глаза у вашего партнера.

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